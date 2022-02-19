(ÖZET) Queens Park Rangers - Hull City maç sonucu: 1-1

İngiltere Championship'in 33. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Queens Park Rangers'a konuk oldu. İki ekip sahadan 1-1'lik eşitlik ile ayrıldı.

Shota Arveladze yönetimindeki Hull City, 26. dakikada Forss'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Hull City'nin üstünlüğü ile geçilirken ev sahibi Queens Park Rangers, 75. dakikada Chair ile skora dengeyi getirdi. Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlik ile sona erdi.

Galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Acun Ilıcalı'nın kulübü satın aldığının açıklanmasının ardından 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Hull City'de son haftalarda işler yolunda gitmiyor. İngiliz ekip son 5 maçında galibiyete hasret kaldı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 5 maça çıkan Hull City puanını 34 yaptı. Queens Park Rangers ise puanını 53'e yükseltti.



