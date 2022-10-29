(ÖZET) PSG-Troyes maç sonucu: 4-3

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında PSG sahasında Troyes'i konuk etti. Mbappe, Messi ve Neymar hücum üçlüsüne sahip olan Paris ekibi için bu karşılaşma hiç de rahat geçmedi.

Henüz 3. dakikada Mame Balde perdeyi açtı, Troyes deplasmanda skoru 1-0 yaptı. 24'te Carlos Soler sahneye çıktı, beraberlik geldi, ilk yarı 1-1 sona erdi.

52'de Mame Balde, Troyes'i tekrar öne geçiren golü kaydetti. Bu dakikanın ardından Başkent ekibinin süperstarları devreye girdi! 55'de Lionel Messi, 62'de Neymar ve 77'de Kylian Mbappe (pen) rakip fileleri sarstı ve PSG bir anda 4-2'lik üstünlük sağladı. Tabelayı değiştiren son gol Troyes'tan Ante Palaversa'dan geldi ve mücadele 4-3 Paris temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla PSG 35 puanla liderliğini sürdürdü, Troyes ise 13 puanda kaldı.



