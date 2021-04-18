ÖZET | PSG-St.Etienne: 3-2

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint Germain, 33. haftada St. Etienne'i konuk etti. Lider Lille'in berabere kaldığı haftada puan farkını 1'e indirme şansını yakalayan Başkent ekibi, son dakika golüyle bunu başardı.

Paris'in Parc des Princes Stadı'nda oynanan mücadelede ilk golü 78. dakikada St. Etienne'li Denis Bouanga'dan geldi. Ev sahibi ekip bu gole hemen 1 dakika sonrasında 79. dakikada Kylian Mbappe ile cevap verdi. 87. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mbappe attığı penaltı golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. 90. dakikada Romain Hamouma'nın attığı gol skora dengeyi getirse de, maçın sonlarında Mauro Icardi skoru belirledi ve PSG, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet Paris Saint Germain, haftayı 69 puanla kapattı. Lider Lille'nin 70 puanı bulunuyor. St. Etienne ise 39 puanda kaldı.



