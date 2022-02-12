(ÖZET) PSG-Rennes maç sonucu: 1-0

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında yıldızlar topluluğu PSG, Doğan Alemdar'lı Rennes'i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı oldukça tempolu geçerken, taraflar bir türlü eşitliği bozacak golü atamadı.

İkinci devrede ise Lionel Messi ve Kylian Mbappe önderliğindeki PSG baskılarını artırdı fakat Rennes savunması harika bir performansla Paris ekibini durdurmayı başardı. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde kalesini gole kapatan gururumuz Doğan Alemdar son dakikadaki pozisyonda yıkıldı.

Uzatma anlarında Doğan, Lionel Messi'nin asistinde PSG'nin Fransız süperstarı Kylian Mbappe'nin şutunu dokunsa da çıkaramadı ve lider Paris temsilcisi sahadan 1-0'lık sonuçla ayrıldı. Ancak Doğan Alemdar yenilgiye rağmen performansı ve kaledeki duruşuyla güven verdi.

Bu maçın ardından PSG puanını 59 yapıp, takipçisi Marsilya'nın yaklaşmasını engelledi. 5. sıradaki Rennes ise 37 puanda kaldı.