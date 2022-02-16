(ÖZET) PSG - Real Madrid maç sonucu: 1-0

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı dün gece oynanan maçlarla başladı. Gecenin kapışmasında Paris'te Lionel Messi ve Kylian Mbappe'li PSG, Karim Benzema ve Luka Modric'li Real Madrid'i ağırladı. Parc des Princes'te oynanan ve İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yönettiği karşılaşmada gülen taraf ev sahibi oldu.

62'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Arjantinli süperstar Messi, Real'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois'yı geçemezken 90+4'te sahneye çıkan Kylian Mbappe, fişi çeken isim oldu.

Messi, kariyerinde ilk kez Real Madrid'e karşı penaltı atışından faydalanamadı. Yıldız solak, İspanyol devine karşı kullandığı 6 penaltının tamamını gole çevirmişti.

Ceza sahasında topla buluşan ve Real savunmasından şık çalımlarla sıyrılan Fransız yıldız, net bir vuruşla skoru belirledi, mücadele PSG'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İsmi sık sık Real Madrid'le anılan Kylian Mbappe, takımına avantajı getirdi, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 13 maçta 13 gole imza atarak çıkışını sürdürdü. İki takım arasındaki rövanş maçı 9 Mart Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

Real Madrid'in transfer etmek istediği Mbappe'nin İspanyol devini yıktığı o an.

Gecenin diğer mücadelesinde Beşiktaş 'ın grubundan çıkan Sporting Lizbon, sahasında Manchester City'yi ağırladı. İngiliz devi, deplasmanda rahat bir 90 dakika çıkardı ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladı. Son 16'da heyecan bugün devam edecek, Inter-Liverpool ve Salzburg-Bayern Münih karşılaşmaları oynanacak.







