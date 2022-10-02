(ÖZET) PSG-Nice maç sonucu: 2-1
Fransa Ligue 1 maçında Paris Saint Germain, Nice'i 2-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Arjantinli yıldız Messi serbest vuruştan harika bire gol atarken ikinci gol Mbappe'den geldi. Gaetan Laborde'un golü Nice'e yetmedi.
Fransa'da 9. hafta maçında PSG, Nice'i konuk etti.
Yıldızlar toplululuğu PSG 28. dakikada kaleye yakın bir yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Messi harika bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı.
İkinci yarıya konuk ekip adeta golle başladı. 47. dakikada Gaetan Laborde skora dengeyi getiren golü attı: 1-1
83. dakikada oyuna sonradan giren Fransız yıldız Mbappe ağları havalandırdı ve takımına 3 puanı kazandırdı.
Bu skorun ardından PSG puanını 25'e yükseltirken Nice 8 puanda kaldı. Nice haftaya Reims'e konuk olacak, Nice ise Troyes ile karşılaşacak.