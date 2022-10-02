(ÖZET) PSG-Nice maç sonucu: 2-1

Fransa'da 9. hafta maçında PSG, Nice'i konuk etti.

Yıldızlar toplululuğu PSG 28. dakikada kaleye yakın bir yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Messi harika bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı.

İkinci yarıya konuk ekip adeta golle başladı. 47. dakikada Gaetan Laborde skora dengeyi getiren golü attı: 1-1

83. dakikada oyuna sonradan giren Fransız yıldız Mbappe ağları havalandırdı ve takımına 3 puanı kazandırdı.

Bu skorun ardından PSG puanını 25'e yükseltirken Nice 8 puanda kaldı. Nice haftaya Reims'e konuk olacak, Nice ise Troyes ile karşılaşacak.