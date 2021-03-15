ÖZET | PSG - Nantes maç sonucu: 1-2

Fransa Ligue 1'de Lille, Lyon ve Monaco ile şampiyonluk yarışı veren PSG, evinde hiç ummadığı bir mağlubiyet aldı. Neymar'ın yokluğunda Di Maria, Rafinha, Draxler ve Mbappe hücum hattıyla maça başlayan Paris ekibi, Julian Draxler'in golüyle ilk yarıyı önde kapasa da 2. yarıda yediği gollerle maçtan puansız ayrıldı. Nantes'a galibiyeti getiren golleri Randal Kolo (59') ve Moses Simon (71') attı.

Fransa'da son 9 haftaya girilirken lider Lille 63, PSG ve Lyon 60, Monaco ise 56 puanda.