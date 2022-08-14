(ÖZET) PSG - Montpellier maç sonucu: 5-2

Fransa Ligue 1'de 2. hafta maçlarını heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Yıldızlar topluluğu PSG sahasında Montpellier'i konuk etti. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren taraf ev sahibi ekip oldu ve Galtier'in öğrencileri sahadan 5-2'lik skorla sahadan galip ayrılan taraf oldu.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri Sacko 39. dakikada (kendi kalesine), 43'te penaltıdan olmak üzere ve 51'de Neymar, 69'da Mbappe ve 87'de yeni transfer Renato Sanches kaydetti. Montpellier'de 58. dakikada Khazri ve 90+2. dakikada Tchato takımları adına sahneye çıkmalarına rağmen sahadan mağlup ayrıldılar.

Alınan bu skorla Galtier yönetiminde daha golcü bir kimliğe bürünen PSG ligde yoluna 2'de 2 yaparak devam etti. Montpellier ise ilk hafta sahasına Troyes'i yendikten sonra ligdeki ilk mağlubiyetini almış oldu.