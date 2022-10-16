(ÖZET) PSG - Marsilya maç sonucu: 1-0

Fransa Ligue 1'de haftanın maçında PSG, sahasında Marsilya'yı konuk etti. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede kazanan 1-0'lık sonuçla Paris Saint-Germain oldu.

Ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan gol, 45+2. dakikada Neymar'dan gelirken Marsilya'da Samuel Gigot, 72. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Marsilya'da milli oyuncumuz Cengiz Ünder, yedekler arasında başladığı karşılaşmanın 71. dakikasında oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla PSG, 11 maç sonunda 29 puanla zirvede yer alırken Igor Tudor yönetimindeki Marsilya ise 23 puanla haftayı dördüncü sırada bitirdi.