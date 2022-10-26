(ÖZET) PSG-Maccabi Haifa maç sonucu: 7-2

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorilerinden biri olan PSG, Maccabi Haifa'ya gol oldu yağdı. Fransız devi, zayıf rakibi karşısında tam 7 kez ağları sarstı...

Başkent ekibinin süper üçlüsü ilk devrede şov yaptı. 19'da Lionel Messi, 32'de Kylian Mbappe, 35'te Neymar ve 43'te yine Messi sahneye çıktı, ilk yarı 4-1 sona erdi. PSG'nin süperstarlarına 38'de sadece Abdoulaye Seck cevap verdi.

30 yaşındaki Senegalli, 50'de bir kez daha ağları sarstı. 64'te Mbappe kendisinin ikinci golünü attı, 67'de Sean Goldberg kendi kalesine topu yolladı ve 84'te Carlos Soler fileleri havalandırıp maçın skorunu belirledi: 7-2.

Bu skorla PSG puanını 11 yaptı, Maccabi 3 puanda kaldı. Gecenin diğer maçında da Benfica, Juventus'u 4-3'le geçti. PSG ile Benfica el ele gruptan çıkmayı garantiledi.







