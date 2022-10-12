(ÖZET) PSG-Benfica maç sonucu: 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda PSG ile Benfica kozlarını paylaştı. 3 hafta sonunda 7'şer puanlı iki takımın kapışmasında zirve mücadelesi verildi.

Dev karşılaşmadan kazanan çıkmadı. 39'da Kylian Mbappe penaltıdan ağları sarstı, Portekiz ekibinde cevabı Joao Mario 62'de bir başka penaltı golüyle verdi.

Karşılaşmanın son bölümünde Kylian Mbappe'nin şık vole golü ofsayt gerekçesiyle sayılmayınca, mücadele 1-1 sona erdi.

Grubun diğer kapışmasından ise gecenin sürpriz sonucu çıktı. İsrail temsilcisi Maccabi Haifa, İtalyan devi Juventus'u 2-0 devirdi.

Bu sonuçların ardından PSG ile Benfica 8'er puanla, Juventus ile Maccabi de 3'er puanla haftayı kapattı.







