(ÖZET) Porto - Leverkusen maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Portekiz temsilcisi Porto, sahasında Alman ekibi Leverkusen'i konuk etti. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Porto'nun galibiyeti getiren gollerini oyuna sonradan giren isimler kaydetti. 69'da Zaidu, takımını öne geçirirken 87'de Galeno, sonucu belirledi. Leverkusen'de 88. dakikada Jeremie Fimpong, ikinci sarı karttan kırmızı ile oyun dışında kaldı.

İlk yarıda ilginç anlar

Porto, karşılaşmanın ilk yarısında 42. dakikada Mehdi Taremi ile öne geçmeyi başarmıştı. Fakat gol öncesinde Porto'nun ceza sahası içindeki pozisyon incelendi. İnceleme sonucunda Porto'nun golü iptal edildi ve Leverkusen, penaltı kazanmış oldu. Ev sahibi ekip taraftarları için birçok duygu değişimi yaratan pozisyon skorda bir değişim yaratmadı ve topun başına geçen Patrick Schick'in vuruşunu kaleci Diogo Costa çıkardı. İlk yarıda Leverkusen'in bir golü de VAR incelemesi sonucunda iptal edildi.

Grupta ilk galibiyetini alan Porto; 9 puanlı Club Brugge'ün arkasında Leverkusen ve Atletico Madrid ile puanını eşitlemiş oldu.