(ÖZET) Porto - Lazio maç sonucu: 2-1

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray 'ın lider olarak tamamladığı E Grubu'nu 2. sırada bitiren Lazio, Play-Off Turu ilk maçında Porto'ya konuk oldu. Ev sahibi avantajını kullanan Porto, geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Portekiz ekibine rövanş öncesi avantajı getiren goller; 37 ve 49'da Toni Martinez'den geldi. İtalya temsilcisinin 23'te Mattia Zaccagni ile bulduğu gol ise avantaj için yeterli olmadı.

İki takım, 24 Şubat Perşembe günü Roma Olimpiyat Stadı'nda rövanşta bir kez daha karşı karşıya gelecek.



