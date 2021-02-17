(ÖZET) Porto - Juventus maç sonucu: 2-1

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Porto, İtalyan devi Juventus'u ağırladı. Porto 6. dakikada İranlı forvet Mehdi Taremi'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda 46'da Marega skoru 2-0 yaptı. Bu dakikadan sonra da oyunun kontrolünü elinde tutan Porto oldu ancak 3. gol gelmedi. Juventus'un her anlamda etkisiz kaldığı maçta ise 83. dakikada genç forvet Chiesa Torino ekibine nefes aldıran golü attı

90 dakika 2-1 Porto üstünlüğüyle bitti. Maça yedek kulübesinde başlayan Milli futbolcumuz Merih Demiral ise Chiellini'nin sakatlanmasının ardından ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Merih 88. dakikada sarı kart gördü.

Rövanş maçı 9 Mart'ta oynanacak.

İki takımın ilk 11'leri:

Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu, Uribe, Sergio Oliveira, Corona, Otavio, Marega, Taremi

Juventus: Szcesny, Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro, Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie, Kulusevski, Ronaldo







