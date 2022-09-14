(ÖZET) Porto - Club Brugge maç sonucu: 0-4

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Belçika temsilcisi Club Brugge, Porto'ya konuk oldu. Mücadelede etkili bir oyun sergileyen Club Brugge, Portekiz ekibini deplasmanda 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Porto'nun ev sahipliğinde oynanan maçta Club Brugge adeta rakibine gol oldu yağdı. 15. dakikada Ferran Jutgla'nın penaltıdan kaydettiği gol ile öne geçen Belçika ekibi, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 47. dakikada Sowah ve 52. dakikada Olsen ile farkı 3'e çıkartan Club Brugge, 89. dakikada Nusa ile 4-0'lık galibiyete uzandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla birlikte 2'de 2 yapan Club Brugge, puanını 6'ya yükseltti. Porto ise henüz puanla tanışamadı.



