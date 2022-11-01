(ÖZET) Porto-Atletico Madrid maç sonucu: 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bu akşam fırtına koptu... Devler Ligi'nde grup aşamasının son haftaları oynanırken, 19.45 seansında B Grubu karşılaşmaları oynandı. Porto, Atletico Madrid'i konuk etti, Bayer Leverkusen de Club Brugge'ü ağırladı.

Porto ile Club Brugge son maçlar öncesinde bir üst tura yükselmeyi garantilemişti. Gözler Atletico Madrid'deydi... İspanyol devinin kaderi bu maçta belli olacaktı. Diego Simeone ve öğrencileri, 'Tamam mı, devam mı?' maçına çıktı.

Dev maça Portekiz ekibi adeta 1-0 önde başladı. Henüz 5. dakikada Mehdi Taremi ağları sarstı. 24'te Stephen Eustaquio sahneye çıktı ve ilk yarı Porto'nun 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci devrede de Porto baskısı vardı ancak Mavi-Beyazlılar maçı koparacak golü bulamadı. Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Ivan Marcano kendi kalesine fileleri sarstı ve maçın skorunu belirledi: 2-1.

Grubun diğer kapışmasında Leverkusen ile Brugge golsüz berabere kalınca puan tablosunda Atletico ile Leverkusen 5'er puanla eşit durumda kaldı. İkili averajda Leverkusen ilk maçta Atletico'yu 2-0 devirdiği ve ikinci karşılaşmada da 2-2 berabere kaldığı için üstünlüğü alarak grubu 3. sırada bitirdi. Madrid temsilcisi ise Avrupa'ya veda etti! Böylece Porto 12 puanla grubu lider tamamladı, Brugge 11 puanla ikinci çıktı, Leverkusen de averajla Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

Dünyanın en çok kazanan teknik direktörü olan Diego Simeone de artık Atletico Madrid'de eleştiri oklarının hedefi oldu.