(ÖZET) Portekiz - İspanya maç sonucu: 0-1

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup son maçında Portekiz sahasında İspanya'yı konuk etti. Grup liderliği için sahaya çıkan ekibin mücadelesi sonucunda İspanya, Portekiz'i 1-0 mağlup etti ve 3 puana uzanan taraf oldu.

Portekiz'in ev sahipliğinde oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, 88. dakikada sahneye çıkan Alvaro Morata, İspanya'ya galibiyeti getiren golü kaydetti.

İspanya liderliği aldı

Bu sonuçla birlikte puanını 11'e yükselten İspanya, Portekiz'i geçerek liderliğe yükseldi. 10 puanda kalan Portekiz 2. sırada yer aldı.

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