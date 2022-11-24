ÖZET | Portekiz - Gana maç sonucu: 3-2 (2022 Dünya Kupası H Grubu)

Dünya Kupası 2022 H Grubu'nda Portekiz ile Gana karşı karşıya geldi. İkinci yarıda gelen goller sonucunda Portekiz, Gana'yı 3-2 mağlup etti.

Portekiz'in gollerini; 65. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo, 78. dakikada Joao Felix ve 80. dakika Rafael Leao atarken Gana'nın gollerini ise 73. dakikada eski Fenerbahçeli Andre Ayew ve 89. dakikada Osman Bukari kaydetti.

Cristiano Ronaldo, 65. dakikada attığı penaltı golüyle beş Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu.

Grubun diğer maçında Uruguay ile Güney Kore'nin 0-0 berabere kalması sonrası Portekiz, bu 3 puanla zirveye çıkarken Gana ise puansız şekilde son sırada kaldı. Portekiz, 28 Ekim'de Uruguay ile karşılaşacakken Gana'nın rakibi Güney Kore olacak.

Maçtan dakikalar

Cristiano Ronaldo'nun karşılaşma öncesi Portekiz Milli Marşı okunduğu sırada gözleri doldu.

5. dakikada Portekiz'in sol kanattan kullandığı kornerde Raphael Guerreiro'nun ortasını Gana savunması karşılarken ceza sahası dışına açılan topa Otavio'nun yaptığı vuruş etkisiz oldu ve auta gitti.

9. dakikada Gana'da Alidu Seidu'nun sağ kanattan ortasında top Inaki Williams'a gelmeden kaleci Diogo Costa, kontrolü sağladı.

Portekiz'den öne geçme fırsatı

10. dakikada Gana savunmasının çıkarken kaybettiği top sonrası Bruno Fernandes'in pasında Cristiano Ronaldo, kaleciyle karşı karşıya kaldı. İlk anda istediği kontrolü yapamayan Cristiano Ronaldo, Lawrance Ati Zigi'nin kalesinden çıktığı pozisyonda istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti.

13. dakikada Portekiz'in sol kanattan çabuk kullandığı korner sonrası Raphael Guerreiro'nun ortasında Cristiano Ronaldo, arka direkte oldukça yükseğe çıkarak yakın mesafede kafa vuruşunu yaptı ama bu vuruş, istediği gibi olmayarak dışarı çıktı.

28. dakikada Portekiz'de Joao Cancelo'nun sağ kanattan ortası Gana savunmasının müdahalesi ile sola açıldı. Sol kanatta topla buluşan Bernardo Silva'nın ceza sahasında penaltı noktasının üzerine doğru verdiği pasta boş pozisyondaki Joao Felix'in vuruşu, üstten dışarı gitti.

31. dakikada ceza sahası sol çaprazında rakibiyle girdiği mücadele sonrası topu kazanan Cristiano Ronaldo, topu ağlara gönderdi fakat maçın hakemi Ismail Elfath, Portekizli yıldızın Alexander Djiku'ya faul yaptığını belirterek pozisyonu durdurdu.

36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Otavio'nun vuruşu, kaleci Lawrence Ati Zigi'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

55. dakikada Gana'da topu taşıyan Mohammed Kudus'un ceza sahası dışından etkili şutu auta gitti.

PENALTI | 64. dakikada Portekiz'de Cristiano Ronaldo, Mohammed Salisu'nun ceza sahası içindeki müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Ismail Elfath, penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 65. dakikada penaltı vuruşunda topun başına gelen Cristiano Ronaldo, hata yapmayarak takımını öne geçirdi ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu: 1-0.

GOL | 73. dakikada savunma arkasına atılan topta Portekiz'in adam paylaşımında yaptığı hata sonrası sol kanatta topla buluşan Mohammed Kudus'un içeri yerden ortasında Danilo, topu uzaklaştıramadı ve eski Fenerbahçeli Andre Ayew, altı pasta yaptığı vuruşla takımına beraberliği getirdi: 1-1.

GOL | 78. dakikada Bruno Fernandes'in pasında Abdul-Rahman Baba topa dokunamadı ve sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Joao Felix, topu ağlara gönderdi: 2-1.

GOL | 80. dakikada Gana'da Jordan Ayew'in kontrol edemediği top sonrası hızlı hücuma çıkan Portekiz'de Bruno Fernandes'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rafael Leao'nun vuruşu farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

GOL | 89. dakikada sol kanatta topla buluşan Abdul-Rahman Baba'nın ortasında Osman Bukari'nin kafa vuruşu Gana adına farkı 1'e indirdi: 3-2.

Karşılaşmanın sonuna 9 dakika ilave edildi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Portekiz, Gana'yı 3-2 mağlup etti.

-

Portekiz-Gana 11'ler:

Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Ruben Dias, Danilo, Raphael Guerreiro, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Joao Felix, Cristiano Ronaldo

Yedekler: Rui Patricio, Jose Sa, Diogo Galot, Pepe, Joao Palhinha, Andre Silva, William, Rafael Leao, Vitinha, Joao Mario, Ricardo Horta, Matheus Nunes, Antonio Silva, Gonçalo Ramos

Gana: Lawrence Ati Zigi, Seidu Alidu, Abdul Baba Rahman, Daniel Amartey, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Salis Abdul Samed, Thomas Partey, Mohamed Kudus, Andre Ayew, Inaki Williams

Yedekler: Danlad Ibrahim, Abdul Manaf Nurudeen, Tarip Lamptey, Denis Odoi, Elisha Owusu, Abdul Fatawu Issahaku, Daniel-Kofi Kyereh, Jordan Ayew, Osman Bukari, Daniel Afriyie, Gideon Mensah, Joseph Aidoo, Kamaldeen Sulemana, Kamal Sowah, Antoine Semenyo