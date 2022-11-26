Katar 2022 Dünya Kupası'nda büyük sürprize imza atarak ilk maçta Arjantin'i 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan grubun ikinci maçında Polonya ile karşılaştı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede 2 gol, 2 direk ve bir de kaçan penaltı vardı. Lewandowski kairyerinde bir ilki başarırken Suudi Arabistan ise tarihi bir fırsatı tepti. İşte maçın özeti...

Polonya - Suudi Arabistan maçı başladı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

13. dakikada Suudi Arabistan gole çok yaklaştı. Saud Abdul Hamid sağ kanattan etkili geldi ve topu ceza sahasına çıkardı. Mohammed Kanoo'nun ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşu kaleci Wojciech Szczesny güçlükle kornere çeldi.

GOL | 40. dakikada polonya zorlandığı mücadelede golü bulmayı başardı. Sahasından paslarla çıkan Polonya'da Cash'in pasında Lewandoeski ceza sahasına hareetlendi ve müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi ancak top önünde kaldı. kaleyi tam önüne alan Zielinsky'nin şutu ağlarla buluştu ve Polonya 1-0 öne geçti.

PENALTI KAÇTI | 44.dakikada gelişen Suudi Arabistan atağında Saleh Al Shehri ceza sahasında Bielik tarafından yere düşürüldü. VAR'ın müdahalesi sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Salem Al Dawsari penaltısını Szczesny kurtardı!

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

Kritik mücadelenin ikinci yarısı başladı. Suudi Arabistan'da Sami khalil Al Naji oyundan çıkarken yerine Nawaf Al Abid girdi.

CEZA SAHASINDA BÜYÜK KARMAŞA

55. dakikada Suudi Arabistan'da Salem Al Dawsari sol kanattan topu getirdi ve ceza sahasındaki Abdulelah Al Malki'ye topu çıkardı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde top en son Al Dawsari'nin önünde kaldı. Dawsari'nin şutunu kaleci Szczesny çıkardı!

SUUDİ ARABİSTAN BASKIYI ARTIRDI

60. dakikada seri paslaşmalarla Polonya yarı sahasına gelen Suudi Arabistan'da Al Dawsari'nin derinlemesine pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Firas Albirakan'ın şutu üstten auta çıktı. Ardından yine gelen Suudi Arabistan'da bu kez sağ kanattan Mohammed Kanoo'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruş yine auta gitti.

DİREKTEN DÖNDÜ!

61. dakikada gelişen Polonya atağında ceza sahası önünde topu alan Milik Lewandowski'ye topu bıraktı ve ceza sahasına yöneldi. Lewandowski topu sol kanattan bindiren Frankowski'nin önüne gönderdi ve Frankowski'nin ortasında Milik'in kafa vuruşu direkten geri döndü.

66. dakikada top bir kez daha direkten döndü. Sağ kanattan yerden yapılan ortaya vuran Lewandowski ilk Dünya Kupası golüne çok yaklaştı ancak top direkten geri döndü.

AZ FARKLA AUT!

79. dakikada baskısını iyice artıran Suudi Arabistan'da sol kanat oyuncusu Saud Abdul Hamid'in ceza sahasına çevirdiği top savunmadan sekti ve Abdulelah Al Malki'nin önünde kaldı. Malki'nin yerden köşeye doğru yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

LEWANDOWSKİ'NİN İLK GOLÜ

82. dakikada Suudi Arabistan savunmadan çıkarken büyük bir hata yaptı ve Lewandowski topu kaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan golcü futbolcu topu filelere gönderdi ve kariyerinde ilk defa Dünya Kupası'nda gol atmış oldu.

Maçın akalan dakikalarında başka gol olmadı ve Polonya sahadan 3 puanla ayrılan takım oldu. Bu skorun ardından C grubunda Polonya 4 puana yükselirken Suudi Arabistan 3 puanda kaldı. Polonya gruptaki son maçında Arjantin'le karşılaşacak. Suudi Arabistan ise Meksika ile oynayacak.

Polonya - Suudi Arabistan 11'ler

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Kiwior, Glik, Cash, Zielinski, Krychowiak, Bielik, Frankowski, Milik, Lewandowski

Suudi Arabistan: Alowais, Abdulhamid, Alamri, Albulayhi, Alburayk, Alanjei, Almalki, Kanno, Albrikan, Aldawsari, Alsehri