(ÖZET) Peterborough United-Manchester City maç sonucu: 0-2

İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, FA Cup 5. Tur karşılaşmasında Championship ekibi Peterborough United'a konuk oldu.

Hemen hemen ideal 11'ine yakın bir kadroyu saha süren Pep Guardiola ilk yarıda istediği golü bulamadı. City ikinci devrede oyuna biraz daha ağırlığını koyunca 60'ta Riyad Mahrez fileleri sarstı. Bu golden 7 dakika sonra da sahneye Jack Grealish çıktı ve skoru 2-0 yaptı.

Bu sonuçla Manchester ekibi bir üst tura yükseldi, Championship temsilcisi Peterborough United ise turnuvaya veda etti.