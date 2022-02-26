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(ÖZET) Peterborough - Hull City maç sonucu: 0-3

İngiltere Championship'in 35. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Peterborough ile karşı karşıya geldi. Shota Arveladze yönetimindeki Hull City, sahadan 3-0'lık galibiyet ayrılarak 6 öaç aranın ardından kazanmayı başardı.

26 Şubat 2022, Cumartesi 20:03 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Peterborough - Hull City maç sonucu: 0-3

İngiltere Championship'in 35. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Peterborough ile karşı karşıya geldi. Shota Arveladze yönetimindeki Hull City, sahadan 3-0'lık galibiyet ayrıldı.

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Smith, 51. ve 70 dakikalarda Lewis-Potter kaydetti.

6 maç aradan sonra gelen galibiyet

Acun Ilıcalı'nın kulübü satın aldığının açıklanmasının ardından 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Hull City'de son haftalarda işler yolunda gitmiyordu. Son 6 maçından galibiyet çıkaramayan İngiliz kulüp, bu sonuçla birlikte galibiyet hasretine son verdi.

3-0'lık galibiyet ile Hull City puanını 37 yaparken, ligin son sırasındaki Peterborough 21 puanda kaldı.

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