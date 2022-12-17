(ÖZET) Partizan - Anadolu Efes maç sonucu: 82-79

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geldi. Üçüncü çeyrekte farkı 10 sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes, üstünlüğünü koruyamayarak rakibine 82-79 mağlup oldu.

EuroLeague'deki 5 maçlık galibiyet serisi, iç sahadaki Baskonia yenilgisiyle sona eren Anadolu Efes; bu sonuçla üst üste 2. mağlubiyetini alırken Fenerbahçe Beko'nun da 2 maçını kaybettiği çift maç haftasını temsilcilerimiz 4'te 0 ile kapattı.

Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan ise Anadolu Efes'e karşı aldığı galibiyetle 5 maçlık mağlubiyet serisine nokta koydu.

Anadolu Efes'te maça damga vuran Rodrigue Beaubois, 30 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken Ante Zizic 20, Vasilije Micic 14 sayıyla oynadı. Partizan'da ise Dante Exum, James Nunnally ve Kevin Punter 18'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadılar.

Maçtan bölümler

Karşılaşmaya etkili başlayan Partizan, Alen Smailagic'in sayılarıyla 6:42 kala 9-2'lik üstünlüğü yakaladı. Rodrigue Beaubois'nın dış şut isabetlerine Dante Exum ve Uros Trifunovic ile karşılık veren Partizan, son 3:10'luk bölüme 14-8 üstün girdi ve iki takımın da hücumda sayı üretmekte zorlandığı bölümde 2:29 kala Ante Zizic'in basketi periyodun skorunu (14-10) belirledi.

İlk periyot sonucu: Partizan 14-10 Anadolu Efes

İkinci çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, 6:48 kala Rodrigue Beaubois'nın üçlüğü ile 16-17 öne geçti. Rodrigue Beaubois ve Ante Zizic ile etkili olan temsilcimiz, 3:31 kala 18-26'lık üstünlüğü yakaladı. Zizic'in sayıları farkın korunmasını sağlarken son hücumda Vasilije Micic'in basketi ile Anadolu Efes, devreyi 28-37 üstün kapattı.

İlk yarı sonucu: Partizan 28-37 Anadolu Efes

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde farkı koruyan Anadolu Efes, 5:47 kala Will Clyburn'ün bulduğu üç sayılık basket ile farkı çift hanelere (34-44) çıkardı. 2:36 kala Rodrigue Beaubois'nın basketiyle önde olan taraf 40-49 ile temsilcimizdi fakat sonraki bölümü oldukça etkili geçen Partizan, 7 saniye kala Dante Exum'un sayılarıyla 53-52 ile üstünlüğü yakaladı. Rodrigue Beaubois'nın son hücumdaki basketi ise temsilcimizin 53-54 ile periyodu önde bitirmesini sağladı.

Üçüncü periyot sonucu: Partizan 53-54 Anadolu Efes

Son çeyreğin ilk bölümünde üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, 5:42 kala Vasilije Micic'in üçlüğü ile skoru 63-67 yaptı. Mathias Lessort ve James Nunnally'nin basketleri 4:30 kala Partizan'ı 68-67 öne geçirdi. Üstünlüğünü koruyan Partizan, 15 saniye kala James Nunnally'nin üçlüğü ile durumu 78-74 yaptı. Mola sonrası vakit kaybetmeden Rodrigue Beaubois ile üçlük isabetini bulan Anadolu Efes, durumu 78-76'ya getirdi. Partizan'da 11 saniye kala James Nunnally, serbest atış çizgisinde hata yapmayarak durumu 80-76'ya getirirken 4 saniye kala Amath M'Baye'nin üçlüğü skoru 80-79 yaptı. 3 saniye kala Kevin Punter'ın serbest atışları isabetli olup Anadolu Efes de kalan kısıtlı sürede atış şansını bulamayınca karşılaşma 82-79 sona erdi.

Maç sonucu: Partizan 82-79 Anadolu Efes