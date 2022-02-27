(ÖZET) Paris Saint-Germain - Saint Etienne maç sonucu: 3-1

Fransa Ligue 1'in 26. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Saint Etienne'i konuk etti. Lionel Messi ve Kylian Mbappe'nin yıldızlaştığı maçta PSG, 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip Saint Etienne, 16. dakikada Bouanga'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi PSG ise 42. dakikada Mbappe ile skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1'^lik eşitlik ile geçilirken, 47. dakikada Mbappe yeniden topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. 52. dakikada ise Danilo maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi ve PSG sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Mbappe'nin gollerinin asistlerini yaparak takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

Bu sonuçla birlikte lig lideri PSG puanını 62'ye çıkarırken, Saint Etienne ise 22 puanda kaldı.



