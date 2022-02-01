(ÖZET) Paris Saint-Germain - Nice maç sonucu: 5-6 (Penaltılarla)

Fransa Kupası Son 16 Turu'nda Paris Saint-Germain ile Nice karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0'lık eşitlik ile geçilen maçın penaltı atışları sonucu Nice sahadan 6-5'lik galibiyet ile ayrılarak üst tura çıkmayı başardı. PSG ise kupaya veda etti.

90 dakikalık normal süresinde gol sesi çıkmayan maçta seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında PSG'den Paredes 3. penaltıyı ve Xavi Simons 7. penaltıyı kaçırırken, Nice'ten Delort 4. penaltı atışından yararlanamadı. Böylelikle Nice rakibini 6-5'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Messi 10 numaralı formayı giydi

Normalde PSG'de 30 numaralı formayı giyen yıldız futbolcu Lionel Messi, Fransa Kupası'nda oyuncuların 1 ile 11 arasında bir numara seçmesi gerektiğinden sahaya 10 numaralı forma ile çıktı.



