(ÖZET) Paris Saint-Germain - Lorient maç sonucu: 5-1

Fransa Ligue 1'in 30. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain sahasında Lorient'i konuk etti. Kylian Mbappe'nin 2 gol, 3 asist ile yıldızlaştığı maçta PSG sahadan 5-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 12 ve 90. dakikalarda Neymar, 28 ve 67. dakikalarda Kylian Mbappe ve 73. dakikada Lionel Messi kaydetti. Lorient'in golünü ise 56. dakikada Moffi attı.

Bu sonuçla birklikte PSG puanını 68 yaparken, Lorient 28 puanda kaldı.

Bir yanda zafer bir yanda protesto

PSG taraftarları Parc des Princes'te oynan maçta alınan farklı galibiyete rağmen zaman zaman futbolcularına ısl8ıklarla protestoda bulundular.



