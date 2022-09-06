(ÖZET) Paris Saint-Germain - Juventus maç sonucu: 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen 2022-23 sezonu başladı. Neymar, Messi ve Mbappe gibi yıldızlarıyla şampiyonluk hedefleyen Paris Saint-Germain H Grubu maçında sahasında İtalyan devi Juventus'u konuk etti. Kylian Mbappe'nin 2 golle yıldızlaştığı maçta PSG rakibini 2-1 yenerek 3 puana uzandı.

Parc des Princes'te oynanan maça taraftarının da desteğiyle etkili başlayan PSG, henüz 5. dakikada Mbappe ile 1-0 öne geçti. 22. dakikada yeniden sahneye çıkan Fransız yıldız farkı 2'ye yükseltirken, devreye PSG'nin 2-0'lık üstünlüğü ile girildi. İtalyan temsilcisi 53. dakikada McKennie ile farkı 1'e indirse de mağlubiyete engel olamadı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Benfica, Maccabi Haifa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.



