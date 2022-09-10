(ÖZET) Paris Saint-Germain - Brest maç sonucu: 1-0

Fransa Ligue 1'in 7. hafta karşılaşmasında yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain sahasında Brest'i konuk etti. Christophe Galtier yönetimindeki PSG, Neymar'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Parc des Princes'te oynana maça etkili başlayan PSG'de Brezilyalı yıldız Neymar, 30. dakikda lionel Messi'nin asistinde topu ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi. İlk yarı PSG'nin 1-0'lık üstünlüğü ile geçilirken konuk ekip Brest 70. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Islam Slimani, penaltıda kaleci Donnarumma'yı geçemedi.

Bu sonuçla birlikte henüz yenilgi yüzü görmeyen ve üst üste 3. galibiyetine uzanan PSG, puanını 19'a yükseltti. 4 maçtır kazanamayan Brest ise 5 puanda kaldı.



