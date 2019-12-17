Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, son ana kadar skora ortak olmayı başardığı maçı 81-78'lik skorla kaybetti.

Basketbol Süper Ligi'nde son 2 deplasman maçını kaybeden Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 8. dış saha maçında 7. yenilgisini aldı. Sarı-Lacivertliler, toplamda ise 14. maçında 9. kez mağlup oldu.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Maça dış şut isabetleriyle başlayan ve Jimmer Fredette ile etkili olan Panathinaikos, 6:31 kala 11-6'lık üstünlüğü yakaladı. Mitouglou'nun sayılarıyla da ev sahibi ekip, 4:31 kala skoru 17-10'a getirdi. Sonrasında Sloukas ve Derrick Williams ile etkili olan temsilcimiz, 4 saniye kala Melih Mahmutoğlu'nun da bulduğu üçlükle çeyreği 22-21 ile sonlandırdı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 22-21

İkinci çeyreğe Derrick Williams ve Datome'nin sayılarıyla iyi başlayan Fenerbahçe, 7:55 kala 24-29'luk üstünlüğü yakaladı. Sloukas'ın basketiyle de temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü 29-35 önde geçti. Sonrasında Papagiannis ve Jimmer Fredette'in sayılarıyla Panathinaikos, skoru 34-35 yaptı. Kalan bölümde Sloukas ve Lauvergne ile etkili olan Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 42-46 önde tamamladı.

İLK YARI SONUCU: 42-46

Panathinaikos, Jimmer Fredette'in etkili oyunuyla üçüncü çeyreğe 10-2'lik seriyle başladı ve 7:28 kala skoru 52-48'e getirdi. Sonrasında Nick Calathes'i de devreye sokarak etkili oyununu sürdüren Panathinaikos, 3:17 kala skoru 62-53 yaptı. 47 saniye kala Papapetrou'dan gelen üçlükse 65-55 ile farkı 10 sayıya çıkardı. Ahmet Düverioğlu'nun sayısı ile çeyrek de 65-57 sona erdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 65-57

Son çeyreğe de etkili başlayan Panathinaikos, 8:27 kala Papapetrou'nun sayısıyla skoru 70-57 yaptı. 6:43 kala da Fredette'in serbest atışlarıyla skoru 74-61'e getirdiler. 9-0'lık seri yakalamayı başaran temsilcimiz ise 3:21 kala skoru 74-70'e getirdi. 1:12 kala da Datome'nin sayısı skoru 76-74 yaptı. Sonrasında öne geçme şansını da yakalamasına rağmen Fenerbahçe, değerlendiremedi. 5.7 saniye kala De Colo ile isabet bulmasına rağmen ayağı çizgide sayıldı ve skor 79-78'e geldi. Panathinaikos, çizgide hata yapmayarak skoru 81-78'e getirirken De Colo'nun sonda attığı üçlük faul şüphesiyle isabetsiz oldu ve karşılaşma 81-78 sona erdi.

MAÇ SONUCU: 81-78