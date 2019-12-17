(ÖZET) Panathinaikos - Fenerbahçe maç sonucu: 81-78 (Fenerbahçe - Panathinaikos özet izle)
Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşı karşıya geldiği Panathinaikos'a seyircisiz oynanan maçta 81-78 mağlup oldu ve Süper Lig'de son 2 dış saha maçını kaybeden Fenerbahçe, EuroLeague'de de 8. deplasman maçında 7. yenilgisini aldı.
Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz, son ana kadar skora ortak olmayı başardığı maçı 81-78'lik skorla kaybetti.
Basketbol Süper Ligi'nde son 2 deplasman maçını kaybeden Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 8. dış saha maçında 7. yenilgisini aldı. Sarı-Lacivertliler, toplamda ise 14. maçında 9. kez mağlup oldu.
MAÇTAN BÖLÜMLER
Maça dış şut isabetleriyle başlayan ve Jimmer Fredette ile etkili olan Panathinaikos, 6:31 kala 11-6'lık üstünlüğü yakaladı. Mitouglou'nun sayılarıyla da ev sahibi ekip, 4:31 kala skoru 17-10'a getirdi. Sonrasında Sloukas ve Derrick Williams ile etkili olan temsilcimiz, 4 saniye kala Melih Mahmutoğlu'nun da bulduğu üçlükle çeyreği 22-21 ile sonlandırdı.
İLK ÇEYREK SONUCU: 22-21
İkinci çeyreğe Derrick Williams ve Datome'nin sayılarıyla iyi başlayan Fenerbahçe, 7:55 kala 24-29'luk üstünlüğü yakaladı. Sloukas'ın basketiyle de temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü 29-35 önde geçti. Sonrasında Papagiannis ve Jimmer Fredette'in sayılarıyla Panathinaikos, skoru 34-35 yaptı. Kalan bölümde Sloukas ve Lauvergne ile etkili olan Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 42-46 önde tamamladı.
İLK YARI SONUCU: 42-46
Panathinaikos, Jimmer Fredette'in etkili oyunuyla üçüncü çeyreğe 10-2'lik seriyle başladı ve 7:28 kala skoru 52-48'e getirdi. Sonrasında Nick Calathes'i de devreye sokarak etkili oyununu sürdüren Panathinaikos, 3:17 kala skoru 62-53 yaptı. 47 saniye kala Papapetrou'dan gelen üçlükse 65-55 ile farkı 10 sayıya çıkardı. Ahmet Düverioğlu'nun sayısı ile çeyrek de 65-57 sona erdi.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 65-57
Son çeyreğe de etkili başlayan Panathinaikos, 8:27 kala Papapetrou'nun sayısıyla skoru 70-57 yaptı. 6:43 kala da Fredette'in serbest atışlarıyla skoru 74-61'e getirdiler. 9-0'lık seri yakalamayı başaran temsilcimiz ise 3:21 kala skoru 74-70'e getirdi. 1:12 kala da Datome'nin sayısı skoru 76-74 yaptı. Sonrasında öne geçme şansını da yakalamasına rağmen Fenerbahçe, değerlendiremedi. 5.7 saniye kala De Colo ile isabet bulmasına rağmen ayağı çizgide sayıldı ve skor 79-78'e geldi. Panathinaikos, çizgide hata yapmayarak skoru 81-78'e getirirken De Colo'nun sonda attığı üçlük faul şüphesiyle isabetsiz oldu ve karşılaşma 81-78 sona erdi.
MAÇ SONUCU: 81-78