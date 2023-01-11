Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftasının ilk etabı olan 18. haftada temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Atina deplasmanında Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Fenerbahçe, uzatma periyodu sonucunda 94-88 kazanmayı başardı.

EuroLeague'deki 5 maçlık mağlubiyet serisine son veren Fenerbahçe Beko, 18 maç sonunda 11. galibiyetini alırken mağlubiyet serisi 6 maça çıkan Panathinaikos ise 18 maç sonunda 6 galibiyette kaldı.

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis, 24 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Carsen Edwards, Jonathan Motley ve Marko Guduric 14'er sayıyla maçı tamamladılar. Panathinaikos'ta Dwayne Bacon, 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Mateusz Ponitka; 14 sayı ve 10'u hücum ribaundu olmak üzere 12 ribauntla oynadı.

Maçtan bölümler

Karşılaşmaya etkili başlayan temsilcimiz, 8:20 kala Kostas Antetokounmpo'nun sayısıyla 1-6 önde olan taraftı. Sonrasında Nate Wolters ve Dwayne Bacon ile etkili olan ev sahibi, 5:58 kala 8-6'lık üstünlüğü yakaladı. Nigel Hayes-Davis ve Nick Calathes'in basketleri, ilk 5 dakikalık bölüm geçilirken 8-11 ile yine Fenerbahçe'yi öne taşıdı. 3:18 kala eski Fenerbahçeli Derrick Williams'ın smacı ile ev sahibi ekip, 13-11 ile yeniden öne geçti. Kalan bölümde, skordaki denge sürdü ve çeyrek biterken Johnathan Motley'nin bulduğu basket 19-18'lik ilk periyot skorunu belirledi.

İlk periyot sonucu: Panathinaikos 19-18 Fenerbahçe Beko

Panathinaikos, ikinci çeyreğin başında Mateusz Ponitka ile bulduğu üçlük isabeti sonucunda 22-18'lik skor üstünlüğünü yakaladı fakat sonrasında 8-0'lık seri yapan temsilcimiz, 6:33 kala Carsen Edwards'ın basketiyle 22-26 önde olan taraftı. 5:55 kala Nick Calathes'in üçlüğü 24-29 ile farkı 5'e çıkardı. Sonrasında Paris Lee ve Nate Wolters'ın basketleri ile 4:49 kala skor 29-29 eşitlendi. Rakibine Scottie Wilbekin ve Jonathan Motley ile karşılık veren Fenerbahçe, 3:50 kala 29-34 ile yine 5 sayılık farkı yakaladı. Yine karşılık veren Panathinaikos, 2:27 kala Dwayne Bacon'ın basketiyle 35-34 öne geçti. Çeyreğe de Dwayne Bacon'ın serbest atışları ile nokta koyukldu ve Panathinaikos, ilk yarıyı 39-36 önde tamamladı.

İlk yarı sonucu: Panathinaikos 39-36 Fenerbahçe Beko

Üçüncü periyoda iyi başlayan Panathinaikos, Dwayne Bacon'ın basket faul isabeti ile 8:57 kala 43-36'lık skor üstünlüğünü yakaladı. Sonrasında Fenerbahçe'nin azalttığı farkı yeniden aynı seviyelere getiren Panathinaikos, 5:11 kala Mateusz Ponitka'nın serbest atış isabetleri ile 49-42 önde olan taraftı. Scottie Wilbekin ve Nigel Hayes-Davis'in basketleriyle rakibine karşılık veren Fenerbahçe Beko, 3:41 kala 49-49 ile skoru eşitledi. Derrick Williams ve Paris Lee'nin üçlükleri, 2:31 kala Panathinaikos'a 55-49'luk üstünlüğü getirirken son bölüme kadar farkı koruyan Panathinaikos, Dwayne Bacon'ın basketiyle çeyreği de 59-51 önde tamamladı.

Üçüncü periyot sonucu: Panathinaikos 59-51 Fenerbahçe Beko

Son periyotta Carsen Edwards ile etkili olan temsilcimiz, 5:33 kala ABD'li oyuncunun serbest atış isabetleri ile durumu 63-62 yaptı. Paris Lee ve Dwayne Bacon'ın basketleri ile 4:24 kala durum 68-62 Panathinaikos lehineydi. Fenerbahçe Beko, rakibine Carsen Edwards ve Devin Booker'ın üçlükleri ile karşılık verse de 2:32 kala Paris Lee'nin basketi durumu 74-70 yaptı. Fenerbahçe, yine rakibine bu kez Nick Calathes'in üçlüğü ile karşılık verip durumu 74-73'e getirdi. Hücum ribauntlarındaki etkinliği ile Arturas Gudaitis ve Mateusz Ponitka ile sayılar bulan Panathinaikos, 34 saniye kala 78-73 ile maçı kazanmak adına büyük bir avantaj elde etti.

Guduric'ten maçı uzatan üçlük!

Mola sonrası 30 saniye kala Fenerbahçe Beko, Carsen Edwards ile çabuk bir basket bularak durumu 78-75 yaptı. Rakibinin moladan dönüşünde top çıkarmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric, çaldığı top sonrası dış atış çizgisine giderek üçlüğü buldu ve skor 78-78 ile eşitlendi. Son hücumda Dwayne Bacon ve hücum ribaundu sonrası Mateusz Ponitka ile Panathinaikos'un değerlendiremediği şanslar sonucunda karşılaşma uzatma periyoduna taşındı.

Normal süre sonucu: Panathinaikos 78-78 Fenerbahçe Beko





Uzatma periyodunun ilk hücumunda temsilcimiz, Nigel Hayes-Davis'ten gelen üçlükle 78-81 öne geçti. Rakibine Mateusz Ponitka ve Derrick Williams ile karşılık veren Panathinaikos, 3:40 kala 83-81 ile yine önde olan taraftı. 2:46 kala Nick Calathes, bir kez daha skoru eşitlerken Dwayne Bacon'ın serbest atış çizgisinden isabeti 84-83 ile Panathinaikos'u öne taşıdı. Rakibine çizgiden Marko Guduric'in sayılarıyla karşılık veren temsilcimiz, 2:22 kala 84-85 öne geçti. Bu kez 2:02 kala Arturas Gudaitis'in çizgiden 1/2 atmasıyla skor 85-85'e geldi. Sonrasında Nigel Hayes-Davis ile üst üste basketler bulan Fenerbahçe Beko, 1:03 kala ABD'li oyuncudan gelen üçlükle 85-90'lık üstünlüğü yakaladı. Son bölümde Nigel Hayes-Davis ve Marko Guduric ile sayılar bularak üstünlüğünü koruyan Sarı-Lacivertliler, karşılaşmadan 88-94'lük skorla galip ayrıldı.

Maç sonucu: Panathinaikos 88-94 Fenerbahçe Beko