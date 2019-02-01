(ÖZET) Panathinaikos - Anadolu Efes maç sonucu: 88-75

Turkish Airlines EuroLeague'in 21. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Panathinaikos, Vougioukas ve Calathes ile maça etkili başlayan taraf oldu ve 5:41 kala 11-6 üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz, 4:51 kala skoru 11-10'a getirse de ev sahibi ekip tekrar farkı açmayı başardı ve ilk çeyreği 24-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Panathinaikos, 26-16 ile farkı 10 sayıya kadar çıkarsa da Larkin ve Micic'in dış şutlarıyla geri dönen temsilcimiz, 6:53 kala skoru 28-25 yaptı. Tibor Pleiss'ın basketiyle Anadolu Efes, ilk 5 dakikalık bölümü de 32-30'luk skorla geçti. Calathes'in yönlendirdiği Panathinaikos, farkı tekrar açarak 2:09 kala skoru 40-30 yaptı. Temsilcimiz son bölümde tekrar etkili bir performans sergiledi ve James Anderson'ın üçlüğüyle ilk yarıyı 42-37 noktaladı.

Panathinaikos, üçüncü çeyreğe 9-0'lık seriyle başladı ve 7:51 kala skoru 51-37'ye getirdi. Hücum etkinliğini sürdüren ev sahibi ekip, 6:36 kala 57-38 ile en büyük farkı yakaladı. Beaubois ile üst üste üçlük isabetleri bulan temsilcimiz, 1:14 kala 59-56 ile farkı indirmeyi başardı. Çeyrek de 61-56'lık skorla sona erdi.

Son çeyrekte 7:59 kala temsilcimiz skoru 63-61'e getirse de Calathes ile etkili olan Panathinaikos, 6:48 kala skoru 70-61 yaptı. 4:50 kala temsilcimiz, 72-68 ile farkı tekrar azaltmayı başardı. Fakat tekrar etkili olmayı başaran ev sahibi ekip, son 3 dakikaya girilirken skoru 81-68'e getirdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Panathinaikos, karşılaşmadan 88-75'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Panathinaikos, 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırırken temsilcimiz Anadolu Efes ise üst üste 2. yenilgisini aldı.

Anadolu Efes, toplamda 21. maçında 8. yenilgisini alırken Panathinaikos ise 9. galibiyetini aldı.

Panathinaikos'ta Nick Calathes 20 sayı, 13 asist, 8 ribaunt ile yıldızlaşırken DeShaun Thomas 14, Sean Kilpatrick 13 sayıyla oynadı.

Temsilcimiz Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois 15 sayıyla takımın en skoreri olurken Krunoslav Simon 14, Tibor Pleiss 13 sayıyla maçı tamamladı.

Takımların skor dağılımı için tıklayınız!