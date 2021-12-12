(ÖZET) Osasuna-Barcelona maç sonucu: 2-2

İspanya La Liga 17. hafta maçında Osasuna, sahasında Barcelona'yı konuk etti.

Barcelona, 12. dakikada Nicolas Gonzalez ile öne geçti. Ancak Osasua bu gole iki dakika sonra David Garcia karşılık verdi ve devre 1-1 eşitlikle sona erdi.

Konuk ekip Barcelona, ikinci yarıya da ilk yarıda olduğu gibi golle başladı. 49. dakikada Abdessamad Ezzalzouli skoru 2-1'e getirdi. Maçın sonlarına doğru girilirken 86. dakikada Ezequiel Avilaile tekrar eşitliği yakaladı ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Barcelona 24 puana yükselirken Osasuna 22 puan oldu.