(ÖZET) Olympiakos - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 67-65

Turkish Airlines EuroLeague’de çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Barcelona'ya son topta yenilen Fenerbahçe Beko, Olympiakos karşısında da son hücum da mağlup oldu. Sahadan 67-65 yenik ayrılan Sarı-Lacivertli ekip, bu sezon ligdeki 5. yenilgisini almış oldu.

Fenerbahçe'de Jan Vesely'nin 14 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Dyshawn Pierre, Marko Guduric, Jan Vesely, Devin Booker ve Pierria Henry beşi ile maça başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği, 19-14 geride kapattı. 2. çeyrekte farkı biraz daha açan Yunanistan ekibi devreye 45-34 önde girdi. Karşılaşmanın 3. çeyreğine ise Fenerbahçe Beko hızlı başladı ve farkı 2 sayıya kadar düşürdü. Son çeyreğe 55-53'lük Olympiakos üstünlüğü ile girildi. Son çeyrek ise büyük bir çekişmeye sahne oldu. Mücadelenin son anlarına 65-65'lik eşitlikle girilirken, Sarı-Lacivertli ekip, maçın bitimine 2 saniye kala eski Fenerbahçeli Kostas Sloukas'ın sayısına engel olamayınca sahadan 67-65'lik skorla mağlup ayrıldı.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Gytis Vilius (Litvanya), Rain Peerandi (Estonya)

Olympiakos: Walkup 3, Dorsey 10, Papanikolaou 5, Vezenkov 7, Fall 10, Larentzakis 10, Sloukas 14, Printezis, Jean-Charles 4, McKissic 4

Fenerbahçe: Henry 8, Pierre 4, Guduric 10, Vesely 14, Booker 2, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 2, Melih Mahmutoğlu 6, De Colo 10, Polonara 9, Ahmet Düverioğlu

1. Periyot: 19-14

Devre: 45-34

3. Periyot: 55-53