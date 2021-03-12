ÖZET | Olympiakos - Arsenal maç sonucu: 1-3

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Olympiakos'u 3-1 yendi. Londra ekibi tur için avantaj yakalarken eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny, oyuna sonradan girip bir gol attı ve takımı adına önemli bir katkı verirken ev sahibi takımın umutlarını iyice azalttı. Elneny böylece bu sezon ikinci kez Avrupa Ligi'nde gol atmış oldu

Arsenal'in ilk golünü 34.dakikada Ödegaard atarken 58.dakikada El-Arabi skoru eşitledi. Maçın 79.dakikasında Gabriel, 85.dakikada ise Elneny skoru belirleyen golleri attı. Olympiakos'ta eski Fenerbahçeli Valbuena ilk yarıda görev yaptı