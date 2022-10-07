(ÖZET) Olympiacos - Karabağ maç sonucu: 0-3

Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın yükselişi sürüyor. Karabağ, UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda deplasmanda karşılaştığı Olympiacos'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Karabağ'ı galibiyete taşıyan goller; 68. dakikada Kwabwena Owusu, 82. dakikada Marko Vesovic ve 86. dakikada Ramil Sheydaev'den geldi.

Grubun ilk maçında Freiburg'a deplasmanda 2-1 kaybeden Karabağ, Nantes sonrası Olympiacos'u da 3-0 ile geçerek puanını 6'ya yükseltti. Olympiacos ise henüz galibiyet alamayarak puansız şekilde grubun son sırasında kaldı.

Karabağ'ın müthiş sezonu

UEFA Avrupa Ligi gruplarında oldukça iyi bir görüntü ortaya koyan Karabağ, ligde oynadığı 7 maçtan da 7 galibiyet çıkarmış durumda.

Şampiyonlar Ligi'ni şanssız şekilde kaçırmışlardı

Karabağ, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma macerasına 1. Eleme Turu'ndan başlamıştı. Sırayla Lech Poznan, Zurich ve Ferencvaros'u geçen Karabağ; Viktoria Plzen karşısında çok üstün olduğu bir maçı deplasmanda şanssız şekilde 2-1 kaybedince 0-0'ın rövanşında gelen bu skorla Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma şansını kaybetmişti. Sonrasında ise Karabağ, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor.