(ÖZET) Olympiacos - Anadolu Efes maç sonucu: 88-81
Turkish Airlines EuroLeague'in 12. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda karşı karşıya geldiği Olympiacos'a 88-81 mağlup oldu ve üst üste 2. olmak üzere toplamda 4. yenilgisini aldı.
Turkish Airlines EuroLeague'in 12. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiacos'a konuk oldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan Olympiacos, ilk 2 dakikayı 6-2 önde geçti. Printezis'in basketleriyle ev sahibi, 6:22 kala skoru 10-2'ye getirdi. Printezis ve Milutinov ile pota altından isabetler bulmaya devam eden Olympiacos, 4:21 kala 16-4 üstünlüğü yakaladı. Son 2 dakikaya da 23-8 ev sahibinin üstünlüğüyle girildi. Kenardan gelen Simon ile etkili olmaya çalışan temsilcimiz, ilk çeyreği 25-12 noktaladı.
Temsilcimiz ikinci çeyreğe Moerman ve Larkin'in basketleriyle etkili başlayarak 6:55 kala farkı azalttı ve skoru 27-24'e getirdi. İlk 5 dakikalık bölüm de 30-27 geçildi. Temsilcimiz Anadolu Efes, savunmada Toupane'ı durdurmakta zorlansa da Larkin ve Micic'in etkili oyunuyla ilk yarıyı 48-46 sonlandırmayı başardı.
Larkin liderliğinde üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Anadolu Efes, 7:43 kala 50-53 üstünlüğü yakaladı. Micic ve Moerman ile dış şut isabetleri bulan temsilcimiz, 3:42 kala da 55-61 önde olan taraftı. Temsilcimiz, periyodu da 65-68 üstün tamamladı.
Son çeyreğe de etkili başlayan temsilcimiz, 8:40 kala 66-73 üstünlüğü yakaladı. Fakat Spanoulis ve Toupane ile dış şut isabetleri bulan Olympiacos, 6:45 kala 74-73'lük skorla tekrar öne geçti. Büyük çekişmeye sahne olan son çeyreği kalan 3 dakikalık bölümüne 79-79 eşitlikle girildi. Son 2 dakikalık bölüme girilirken ise Olympiacos, 83-79'luk üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde hata yapmayan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 88-81'lik skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla temsilcimiz Anadolu Efes, üst üste 2. olmak üzere toplamda 12. maçında 4. yenilgisini aldı.
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