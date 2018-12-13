(ÖZET) Olympiacos - Anadolu Efes maç sonucu: 88-81

Turkish Airlines EuroLeague'in 12. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiacos'a konuk oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Olympiacos, ilk 2 dakikayı 6-2 önde geçti. Printezis'in basketleriyle ev sahibi, 6:22 kala skoru 10-2'ye getirdi. Printezis ve Milutinov ile pota altından isabetler bulmaya devam eden Olympiacos, 4:21 kala 16-4 üstünlüğü yakaladı. Son 2 dakikaya da 23-8 ev sahibinin üstünlüğüyle girildi. Kenardan gelen Simon ile etkili olmaya çalışan temsilcimiz, ilk çeyreği 25-12 noktaladı.

Temsilcimiz ikinci çeyreğe Moerman ve Larkin'in basketleriyle etkili başlayarak 6:55 kala farkı azalttı ve skoru 27-24'e getirdi. İlk 5 dakikalık bölüm de 30-27 geçildi. Temsilcimiz Anadolu Efes, savunmada Toupane'ı durdurmakta zorlansa da Larkin ve Micic'in etkili oyunuyla ilk yarıyı 48-46 sonlandırmayı başardı.

Larkin liderliğinde üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Anadolu Efes, 7:43 kala 50-53 üstünlüğü yakaladı. Micic ve Moerman ile dış şut isabetleri bulan temsilcimiz, 3:42 kala da 55-61 önde olan taraftı. Temsilcimiz, periyodu da 65-68 üstün tamamladı.

Son çeyreğe de etkili başlayan temsilcimiz, 8:40 kala 66-73 üstünlüğü yakaladı. Fakat Spanoulis ve Toupane ile dış şut isabetleri bulan Olympiacos, 6:45 kala 74-73'lük skorla tekrar öne geçti. Büyük çekişmeye sahne olan son çeyreği kalan 3 dakikalık bölümüne 79-79 eşitlikle girildi. Son 2 dakikalık bölüme girilirken ise Olympiacos, 83-79'luk üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde hata yapmayan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 88-81'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz Anadolu Efes, üst üste 2. olmak üzere toplamda 12. maçında 4. yenilgisini aldı.