(ÖZET) Olympiacos - Anadolu Efes maç sonucu: 87-85

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 26. hafta maçında deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiacos ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 75-75'lik eşitlikle biten maçın uzatmalarında Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes sahadan 87-85'lik skorla mağlup ayrıldı .Olympiacos'a galibiyeti getiren son saniye basketini Kostas Sloukas kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes 12. mağlubiyetini alırken, Olympiacos 14. galibiyetine ulaştı.

Krunoslav Simon ve Rodrigue Beaubois oyun dışında kaldı

Anadolu Efes'te tecrübeli basketbolcu Krunoslav Simon bir sportmenlik dışı faul ve bir de teknik faul alması sonrası oyundan ihraç edildi. Lacivert-Beyazlı ekipte Rodrigue Beaubois da 5. faulünü alarak oyun dışında kaldı.

İLK ÇEYREK SONUCU: Olympiacos 26-17 Anadolu Efes

İLK YARI SONUCU: Olympiacos 42-41 Anadolu Efes

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Olympiacos 61-61 Anadolu Efes

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Olympiacos 75-75 Anadolu Efes

UZATMA SONUCU: Olympiacos 87-85 Anadolu Efes