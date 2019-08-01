(ÖZET) Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 0-1

Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme rövanş maçında Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 yendi ve adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.

Golümüz, 77. dakikada Adis Jahovic'ten geldi.

Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda, Partizan-Connah's QN eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Maçtan dakikalar...

Başarılar Yeni Malatyaspor...

11' Erkan Kaş sarı kart gördü.

14' Issam Chebake'ın sağ kanattan kaleye gönderdiği top üstten auta gitti. Chebake içeride birçok arkadaşı varken orta yapmak yerine kaleye vurdu.

21' Vukusic'in ceza alanı dışından şutu Farnolle'de kaldı.

38' Olimpija Ljubljana'da Cekici, kırmızı kart gördü. Rakibimiz 10 kişi...

39' Robin Yalçın kafayla topu ağlara gönderdi ancak hakem Filip Glova faul gerekçesiyle golü vermedi. Slovak hakemden skandal bir karar...

İlk yarı 0-0 sona erdi.

58' Bifouma’nın ceza alanı içinde sağ çaprazdan şutu direkten döndü

77' Adis Jahovic Yeni Malatyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

Sağ kanattan Gökhan Töre'nin ortasına iyi yükselen Jahovic kafayı vurdu ve topu ağlata gönderdi.

Bu skor Yeni Malatyaspor'a tur getirecek.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

Olimpija Ljubljana:

Vidmar, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Boakye, Tomic, Putincanin, Suljic, Savic, Endri, Vukusic

Yeni Malatyaspor:

Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Erkan, Robin, Murat, Bifouma, Buğra, Fofana, Jahovic