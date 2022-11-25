(ÖZET) Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 72-82

Turkish Airlines EuroLeague'in 10. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi. İkinci çeyrekte 16 sayı geri düşen Fenerbahçe, geriden gelerek maç içinde 14 sayı farkla üstünlüğü yakaladığı karşılaşmayı 82-72 kazanmayı başardı.

EuroLeague'de 10. maçında 9. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, en yakın rakibine 2 galibiyet farkla haftayı lider bitirmeyi garantiledi. Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes sonrası Fenerbahçe'ye de evinde kaybeden Olimpia Milano'nun mağlubiyet serisi ise 6 maça çıktı ve 10 maç sonunda 3 galibiyette kaldı.

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis, 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Marko Guduric 11, Johnathan Motley ve Nick Calathes 9'ar sayıyla oynadılar. Olimpia Milano'da Naz Mitrou-Long, 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Devon Hall 16, Timothe Luwawu-Cabarrot 15 sayıyla maçı tamamladı.

Maçtan bölümler

Olimpia Milano, karşılaşmaya Kevin Pangos'un üçlüğüyle başladıktan sonra Fenerbahçe, rakibine Johnathan Motley ve Scottie Wilbekin'in basketleriyle karşılık vererek 7:36 kala 3-5 ile önde olan taraftı. Sonrasında Timothe Luwawu-Cabarrot ile etkili olan ev sahibi ekip, 4:28 kala 11-5'lik üstünlüğü yakaladı. Fenerbahçe Beko, Tonye Jekiri ile etkili olurken 2:20 kala Marko Guduric'in serbest atış çizgisinden isabeti durumu 13-10 yaptı. Naz Mitrou-Long ve Davide Alviti ile üst üste üçlük isabetleri bulan Milano, 41 saniye kala 21-12'lik üstünlüğü yakaladı. Tonye Jekiri'nin basket faul isabetiyle de çeyrek 21-15 sona erdi.

İlk periyot sonucu: Olimpia Milano 21-15 Fenerbahçe Beko

İkinci periyoda Olimpia Milano, çok iyi başladı. Ev sahibi ekip, 5:18 kala Nicolo Melli'nin basketiyle 35-19'luk üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Fenerbahçe Beko, devrenin sonuna kadar rakibini durdurmayı başararak 14-2'lik bir seri yakaladı. Scottie Wilbekin'in devre biterken bulduğu üç sayılık isabet ile ilk yarı 37-32 sona erdi.

İlk yarı sonucu: Olimpia Milano 37-32 Fenerbahçe Beko

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ikinci çeyreğin son bölümünde yakaladığı seriyi üçüncü periyoda da taşıyarak 7:30 kala Nick Calathes'in basketiyle 37-37'lik eşitliği yakaladı. 6:56 kala da Nigel Hayes-Davis'in üçlüğü, temsilcimizi 39-40 öne geçirdi. Periyodun kalan bölümünde de özellikle Nigel Hayes-Davis ile etkinliğini sürdüren Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 48-58 üstünlük ile gitmeyi başardı.

Üçüncü periyot sonucu: Olimpia Milano 48-58 Fenerbahçe Beko

Son çeyreğin ilk bölümünde, Nigel Hayes-Davis ve Devin Booker ile sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 8:50 kala 48-62'lik üstünlüğü yakaladı. İkinci çeyrekte 16 sayı geri düşen temsilcimiz, üçüncü çeyreğin başında 14 sayı farkla üstün duruma gelmeyi başarmış oldu. 7:57 kala Devon Hall'un üç sayılık basketi, 55-64 ile Milano'nun farkı tek hanelere indirmesini sağladı. Nigel Hayes-Davis'in üçlüğü sonrası 5:33 kala Johnathan Motley'nin serbest atış çizgisinden bulduğu isabetler 59-73 ile farkı yeniden 14 sayıya getirdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 72-82'lik skorla galip ayrıldı.

Maç sonucu: Olimpia Milano 72-82 Fenerbahçe Beko