(ÖZET) Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 60-71

Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftasının açılışında Asvel karşısında kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe Beko, zorlu İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Milano'nun konuğu oldu. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçtan Sarı-Lacivertli ekip, sahadan 60-71'lİk skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. maçını kazanan Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague'de 11. galibiyetini elde ederken, 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Milano ise 7. mağlubiyetini aldı.

Maçın ardından tartışma çıktı

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından istenmeyen olaylar yaşandı. Kyle Hines'ın Sarı-Lacivertli basketbolculara sözlü sataşması sonrası sinirler bir anda gerildi ve iki takım basketbolcuları arasında itişmeler yaşandı. Fenerbahçe başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile Milano'dan Sergio Rodriguez arasında da tartışma çıkarken, teknik ekiplerin ve salonda bulunan görevlilerin araya girmesiyle sözlü tartışmada olaylar çok büyümeden sonlandı.

İLK ÇEYREK SONUCU: Olimpia Milano 12-18 Fenerbahçe Beko

İLK YARI SONUCU: Olimpia Milano 34-43 Fenerbahçe Beko

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Olimpia Milano 51-54 Fenerbahçe Beko

MAÇ SONUCU: Olimpia Milano 60-71 Fenerbahçe Beko