(ÖZET) Olimpia Milano - Anadolu Efes maç sonucu: 98-75
Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 34. ve son hafta maçında AX Armani Exchange Milan'a konuk oldu. Mediolanum Forum’da oynanan karşılaşma Milano'nun 98-75'lik üstünlüğü ile sona erdi, temsilcimiz normal sezonu 3. sırada tamamladı.
Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 34. ve son hafta maçında İtalya’nın AX Armani Exchange Milan takımına konuk oldu. Mediolanum Forum’da oynanan karşılaşma Milano'nun 98-75'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından temsilcimiz 12. mağlubiyetini aldı. AX Armani Exchange Milan ise 21 galibiyetini aldı.
AX Armani Exchange Milan 29-19 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu
AX Armani Exchange Milan 49-39 Anadolu Efes | İlk Yarı Sonucu
AX Armani Exchange Milan 78-56 Anadolu Efes | 3. Çeyrek Sonucu
AX Armani Exchange Milan 98-75 Anadolu Efes | Maç Sonucu