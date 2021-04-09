(ÖZET) Olimpia Milano - Anadolu Efes maç sonucu: 98-75

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 34. ve son hafta maçında İtalya’nın AX Armani Exchange Milan takımına konuk oldu. Mediolanum Forum’da oynanan karşılaşma Milano'nun 98-75'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından temsilcimiz 12. mağlubiyetini aldı. AX Armani Exchange Milan ise 21 galibiyetini aldı.

AX Armani Exchange Milan 29-19 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu

AX Armani Exchange Milan 49-39 Anadolu Efes | İlk Yarı Sonucu

AX Armani Exchange Milan 78-56 Anadolu Efes | 3. Çeyrek Sonucu

AX Armani Exchange Milan 98-75 Anadolu Efes | Maç Sonucu