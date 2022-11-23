(ÖZET) Olimpia Milano-Anadolu Efes maç sonucu: 51-80

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 9. haftasında Olimpia Milano'ya konuk oldu. Temsilcimiz; karşılaşmaya Micic, Beaubois, Elijah, Polonara ve Zizic beşi çıkarken, maçın ilk sayıları Polonara’dan üç sayı çizgisinin gerisinde geldi ve ilk dakikayı 3-0 önde geçti. Üç dakikalık suskunluğun ardından Micic’in isabeti ile skor 5-8’e geldi. Efes, Pleiss’tan gelen beş sayı ve Clyburn’ün üçlüğünün ardından yedinci dakikada skorda yeniden üstünlüğü yakaladı: 13-12.

Lacivert Beyazlılar, kalan bölümde Beaubois ile iki, Micic ile de üç sayı buldu ve mücadelenin ilk 10 dakikası 18-18 eşitlik ile sona erdi. İkinci periyotta ilk iki dakika içinde skor 18-23’e gelince coach Ergin Ataman mola aldı. Mola dönüşünde Micic’in isabetinin ardından M’Baye, Beaubois ve Elijah ile 8-0’lık bir seri yakalayan temsilcimiz, 16:30’da skora denge getirdi: 28-28. Clyburn ve Pleiss’ın sayılarının ardından maçın ilk yarısı 34-34 eşitlik ile sona erdi.

Efes, ikinci yarıya Beaubois, Clyburn ve Micic üçlüsü ile bulduğu 10-0’lık seri ile başladı ve 23. dakikada 44-34’lük skoru yakaladı, M’Baye’nin üçlüğü ile 25. dakikayı 47-34 önde geçti. Clyburn ve Pleiss’ın sayıları ile farkı koruyan temsilcimizde Micic’in pota altı isabeti üçüncü çeyreğin skorunu belirledi: 55-41.

Final periyodunda ilk sayılar Clyburn’ün üçlüğü ile geldi: 58-41. Efes, Beaubois’nın faul çizgisindeki tek isabetinin ardından Clyburn bir üç sayılık isabet daha buldu ve 31. dakikada farkı 21 sayıya yükseltti: 62-41. Bu bölümde Pleiss ve M’Baye de skora katkı verirken, 35. dakikada skor 72-45’e geldi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan, Micic, Elijah ve M’Baye’nin sayılarının ardından Ergin Ataman'ın öğrencileri; karşılaşmadan 80-51 galip ayrılarak 4. galibiyetini aldı.