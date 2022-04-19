(ÖZET) Olimpia Milano - Anadolu Efes maç sonucu: 48-64

Turkish Airlines Euroleague’de normal sezonu altıncı sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off birinci maçında ligi üçüncü sırada bitiren İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'ya konuk oldu. Ergin Ataman yönetimindeki Lacivert-Beyazlılar, Mediolanum Forum’da oynanan ve kıran kırana geçen mücadeleden 64-48'lik skorla galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Anadolu Efes'te Shane Larkin ve Vasilije Micic 16 sayıyla karşılaşmanın en skorer isimleri olurken, ev sahibi ekipte ise Nicolo Melli 10 sayı kaydetti.

Anadolu Efes karşılaşmaya Larkin, Micic, Anderson, Moerman ve Dunston beşi ile çıkarken, ilk çeyrekte sayı üretmekte zorlandı ve 2. çeyreğe 16-11 geride girdi. İkinci çeyrekte toparlanan Lacivert-Beyazlılar karşılaşmanın ilk yarısını 29-26 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte ağırlığını artıran Anadolu Efes, maçın son 10 dakikasına 46-34 önde girdi. Final periyodunda ise avantajını koruyan Lacivert-Beyazlı ekip maçtan 64-48 galip ayrıldı.

Serinin ikinci karşılaşması 21 Nisan Perşembe günü yine Milano'nun ev sahipliğinde Mediolanum Forum’da oynanacak. 5 maç üzerinden oynanacak olan Play-off eşleşmesinde 3 galibiyete ulaşan taraf adını Sırbistan'ın başkenti Belgard'da gerçekleştirilecek olan Final Four'a yazdıracak.

SALON: Mediolanum Forum

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Carlos Juan Garcia, Damir Javor

OLİMPİA MİLANO: Delaney 1, Shields 8, Grant, Melli 10, Tarczewski, Rodriguez 2, Ricci, Hall 8, Dainels 8, Alviti, Hines 2, Bentil 9

ANADOLU EFES: Larkin 16, Micic 16, Anderson 4, Moerman 3, Dunston 9, Beaubois 1, Singleton 7, Bryant 3, Pleiss 5, Simon

1'İNCİ PERİYOT: 16-11

İLK YARI: 26-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 34-46



