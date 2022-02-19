ÖZET | ÖK Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maç sonucu: 1-2

14 maçtır kazanamayan ve ligin dibine demir atan ÖK Yeni Malatyaspor, 26. hafta maçında Antalyaspor'u konuk etti. Malatya ekibi, evinde kazanıp ligde kalma umutlarını tazelemek istiyor. 8 maçlık 3 puan hasretine Karagümrük karşısında nokta koyan Antalyaspor ise deplasmanda seri peşinde...

Maça Antalyaspor etkili başladı. Akdeniz ekibi 7. dakikada Luiz Adriano'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyaspor 59. dakikada Fernando'nun golüyle deplasmanda 2-0 öne geçti. Yeni Malatyaspor 88. dakikada Buğra'nın golüyle durumu 2-1'e getirdi. Maçın 90 dakikası bu skorla sona erdi ve Antalyaspor aldığı galibiyetle çıkışını sürdürdü. Ligin dibine demir atan Yeni Malatyaspor ise son 15 maçtır galibiyet yüzü göremedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1' Karşılaşmaya Antalyaspor başladı. Yeni Malatyasporlu futbolcular, 30 saniye hareketsiz bekleyerek protestoda bulundu. Bu sırada yedek kulübesi de omuz omuza vererek bu protestoya destek verdi.

⚽ GOL | 7' Yeni Malatyaspor'da savunmada Sadık Çiftpınar'ın yaptığı hata sonrasında Antalyasporlu futbolcu Luiz Adriano topu önünde buldu. Adriano, şutunu attı ve topu filelere gönderdi: 0-1.

⏱ 22' Yeni Malatyaspor etkili geldi. Paslaşmalarla Antalyaspor ceza sahasına giren ev sahibi ekibinde sağ kanattan ceza sahasına orta gönderildi. Arka direğe açılan topa Haddadi vurdu, top üstten auta çıktı.

⏱ 34' Antalyaspor Fernando ile gole çok yaklaştı. Brezilyalı futbolcu, Malatyaspor kalecisi Ertaç'ın önde olduğunu görünce orta sahadan şutunu attı. Kaleye doğru giden topu Ertaç son anda tokatladı, direğe çarpan top kornere çıktı.

⏱ 40' Antalyaspor etkili geldi. Fernando, Fredy'e pasını gönderdi. Fredy Luiz Adriano'ya attı. Brezilyalı futbolcu Ndao'ya gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Senegalli futbolcu şutunu attı ancak Ertaç gole izin vermedi.

⏱ 51' Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içerisinde sol çaprazda Oussama Haddadi şutunu çekti ancak top auta çıktı.

⏱ 54' Ev sahibi ekip etkili geldi. Antalyaspor savunması çıkarken kaptırdı. Dicko topla buluştu savunmayı geçtikten sonra ara pasını Karim Hafez'e gönderdi. Mısırlı futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutunu attı ancak Boffin gole izin vermedi.

⏱ 57' Antalyaspor'un gole yaklaştığı an. Savunma arkasına gönderilen topla kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik, kaleci Ertaç'ın açılması sonrası onu çalımlayarak şutunu boş kaleye göndermeye çalıştı ancak çaprazdan gönderdiği şuta son anda Ertaç müdahale etti ve topu kornere çeldi.

⚽ GOL | 59' Antalyaspor, Fernando'nun golüyle durumu 2-0 yaptı. Doğukan Sinik sağ kanattan ceza sahasındaki Luiz Adriano'ya pasını gönderdi. Brezilyalı futbolcu açı aradı ancak bulamayınca ceza sahası dışındaki takım arkadaşı Fernando'ya gönderdi. Fernando, topu düzelttikten sonra şutunu attı kaleci Ertaç çıkarmak istedi ancak direğe çarpan top ağlarla buluştu.

⚽ GOL | Yeni Malatyaspor, Buğra Çağıran'ın golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2. 27 yaşındaki futbolcu topla ilerledikten sonra kaleyi gördü, şutunu attı, direğe de çarpan top filelerle buluştu: 1-2.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mustafa Sönmez xx, Samet Çavuş xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Zeffane x, Sadık x, Campi x, Haddadi xx, Donsah xx (Ndong dk. 46), Azubuike x, Mustafa x (Adem dk. 54 x), Kenan x (Hafez dk. 46 x), Mounir x (Rahman Buğra dk. 83 x), Dicko x (Mert Miraç dk. 88 ?)

Yedekler: Abdulsamed, Barış, Muhammed Emin, Awuku, Jospin,

Teknik Direktör: Adem Büyük

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Naldo xx, Kudryashov xx, Güray xx, Poli xx (Hakan dk. 58 x), Fernando xxx, Ndao xx (Ghacha dk. 58 x), Fredy xx (Mehmedi dk. 46 xx), Doğukan xx (Floranus dk. 70 x), Luiz Adriano xxx (Wright dk. 83 ?)

Yedekler: Mehmet Ataberk, Veysel, Nuri Şahin, Gökdeniz, Sinan

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Rahmen Buğra (dk. 87) (Yeni Malatyaspor), Adriano (dk. 7), Fernando (dk. 60) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Sadık (Yeni Malatyaspor), Fredy (Antalyaspor)



