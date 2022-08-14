(ÖZET) Nottingham Forest-West Ham United maç sonucu: 1-0

Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından Play-Off'lardan İngiltere Premier Ligi'ne çıkan Nottingham Forest 23 yıl sonra döndüğü lige iyi başlayamamıştı. Köklü ekip, ilk maçında Newcastle United'a 2-0 kaybederken, ikinci hafta maçında West Ham United'la kozlarını paylaştı.





Mücadelenin ilk devresi karşılıklı ataklarla geçilirken, 45. dakikaya golsüz eşitlikle girildi. Tam 'İlk yarı bitti' denirken, sahneye Taiwo Awoniyi çıktı ve Nottingham ilk devreyi 1-0 önde kapattı. Aynı zamanda bu gol Kırmızı-Beyazlılar'ın 23 yıl sonra çıktıkları Premier Lig'deki ilk golleri oldu.

İkinci devrede West Ham United oyuna ağırlığını koydu, atakları buldu, 65'te de penaltı kazandı. Fakat beyaz yuvarlağın başına geçen Declan Rice penaltı atışından yararlanamadı. Kalan dakikalarda da Nottingham savunması gole izin vermedi ve mücadele 1-0 sona erdi.

Bu sonuçla Nottingham 3 puana yükselirken,