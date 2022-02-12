(ÖZET) Norwich City - Manchester City maç sonucu: 0-4

İngiltere Premier Lig'in 25. hafta mücadelesinde Norwich City sahasında Manchester City'yi konuk etti. Lig lideri Manchester City, maçtan 4-0'lık galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 31, 70 ve 90. dakikalarda Raheem Sterling ve 48. dakikada Phil Foden kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Premier Lig'deki yenilmezlik serisi 15 maça çıkan Manchester City, puanını 63'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Norwich City ise 17 puanda kaldı.



