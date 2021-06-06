ÖZET | Norveç - Yunanistan: 1-2

Fenerbahçeli Dimitrios Pelkas'ın formasını giydiği Yunanistan, hazırlık maçında Norveç ile kozlarını paylaştı. İspanya'da oynanan mücadelede gülen taraf Yunanlar oldu.

Karşılaşmanın ilk golü Yunanistan adına 13. dakikada Georgios Masouras'tan geldi. Pelkas bu golün asistini yaptı. 21. dakikada Athanasios Androutsos'un golüyle durumu 2-0'a getiren lacivert beyazlılar, soyunma odasına iki farklı üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 64. dakikada Norveçli defans oyuncusu Stefan Strandberg'ten geldi ve Yunanistan sahadan 2-1 galip ayrıldı.