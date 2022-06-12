(ÖZET) Norveç - İsveç maç sonucu: 3-2

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Norveç ile İsveç karşı karşıya geldi. Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın golleri ile rakibini 3-2 yenmeyi başaran Norveç 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maça hızlı başlayan Norveç 10. dakikada Erling Haaland'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken, 54. dakikada penaltıdan Haaland hem kendisinin hem de takımının 2. golünü ağlara gönderdi. İsveç 62. dakikada Forsberg ile farkı 1'e indirirken, 77. dakikada Alexander Sörloth maçı 3-1'e getirdi. 90+5. dakikada İsveç Gyökeres ile farkı yeniden 1'e indirmiş olsa da sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Norveç 10 puanla zirvedeki yerini korudu. İsveç ise 3 puanla, 3. sırada yer aldı.



