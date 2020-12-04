ÖZET | Nice - Bayer Leverkusen maç sonucu: 2 - 3

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4.hafta maçında Bayer Leverkusen deplasmanda Nice takımını 3-2 yendi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Türk asıllı oyuncu Kerem Demirbay asist yaparken oyuna sonradan Emrehan Gedikli ve Cem Tuna Türkmen dahil oldu

2002 doğumlu Cem Türkmen, Türkiye U17 Milli Takımı forması giyerken 2003 doğumlu santrfor Emrehan Gedikli ise Almanya U15, U16, U17 takımlarında oynadı