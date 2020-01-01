(ÖZET) Newcastle United - Leicester City maç sonucu: 0-3

Premier Lig'in 21. haftasında Leicester City, Newcastle United'a konuk oldu. Bu sezon sergilediği performansla futbol otoritelerinden tam not alan ve zirve yarışından kopmayan Leicester, 3 puanı alan taraf oldu.

Geçen hafta Liverpool karşısında hezimete uğrayan Leicester, Newcastle'ı 36'da Ayoze Perez, 39'da James Maddison ve 87'de Hamza Choudhury'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 45'e yükselten Brendon Rodgers yönetimindeki City, 2. sıradaki yerini korudu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.



