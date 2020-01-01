(ÖZET) Newcastle United - Leicester City maç sonucu: 0-3
Geçtiğimiz hafta Liverpool karşısında hezimete uğrayan Leicester City, Premier Lig'in 21. haftasında Newcastle United'a konuk oldu. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika sahada kaldığı maçtan konuk ekip Leicester, 3-0 galip ayrıldı ve 2. sıradaki yerini korudu.
Premier Lig'in 21. haftasında Leicester City, Newcastle United'a konuk oldu. Bu sezon sergilediği performansla futbol otoritelerinden tam not alan ve zirve yarışından kopmayan Leicester, 3 puanı alan taraf oldu.
Geçen hafta Liverpool karşısında hezimete uğrayan Leicester, Newcastle'ı 36'da Ayoze Perez, 39'da James Maddison ve 87'de Hamza Choudhury'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 45'e yükselten Brendon Rodgers yönetimindeki City, 2. sıradaki yerini korudu.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.