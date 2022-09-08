(ÖZET) Napoli - Liverpool maç sonucu: 4-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bugün oynanan karşılaşmalar ile devam etti. A Grubu'nda İtalyan temsilcisi Napoli sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk etti. Baştan sona etkili bir oyun sergileyen Napoli, Jürgen Klopp'un çalıştırdığı İngiltere temsilcisini 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maça taraftarlarının desteğiyle adeta fırtına gibi başlayan Napoli, 5. dakikada penaltıdan Zielinski ile 1-0 öne geçti. 18. dakikada bir kez daha penaltı kazanan İtalyan ekibi Osimhen ile bu fırsattan yararlanamasa da 31. dakikada Anguissa ve 44. dakikada Simeone'nin holleri ile devreye 3-0 önde girdi.

47. dakikada yeniden sahneye çıkan Zielinski skoru 4-0 yaptı. İngiliz ekibinin maçtaki tek golünü ise Diaz 49. dakikada kaydetti.

Grubun diğer karşılaşmasında Ajax, Rangers'ı 4-0 yenmeyi başarmıştı.



